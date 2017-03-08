Италия

Агент Калиду Кулибали Бруно Сатин прокомментировал будущее защитника Наполи.

Агент Калиду Кулибали Бруно Сатин дал понять, что в ближайшее время защитник может покинуть Наполи. Интерес к защитнику проявлял Интер и другие клубы, а сам сенегалец не против попробовать свои силы в другой лиге.

"Пока мы c ним не размышляли о будущем", — заявил Сатин.

"С таким президентом как Де Лаурентис, который позволяет себе громкие высказывания, сложно сказать на 100%, что Кулибали останется на следующий сезон", — признал агент.

"Матч с Реалом? Кулиьали извинился за ошибки, но он спокоен на счет оставшейся части сезона. Есть еще матч Кубка Италии с Ювентусом и финиш чемпионата, хоть и Скудетто практически невозможно", — добавил Сатин.