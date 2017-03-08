Италия

Скауты Челси и дортмундской Боруссии следят за нападающим Сампдории Патриком Шиком.

Скауты Челси и дортмундской Боруссии посетят субботнее Фонарное дерби между Сампдорией и Дженоа, чтобы просмотреть в деле нападающего Патрика Шика.

21-летний чех забил девять голов в футболке Блучеркьяти в этом сезоне, несмотря на всего шесть выходов в стартовом составе.

Кроме Шика скауты будут следить за игрой нападающего Грифонов Джованни Симеоне, который забил 11 голов в 26 матчах в этом сезоне.