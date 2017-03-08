Генеральный директор Милана Адриано Галлиани отметил, что матч против Ювентуса носит ключевой характер для Россонери.
Адриано Галлиани, Getty Images
08 марта 2017, 23:26
Милан встретится с лидером Серии А в Турине, где им ни разу не удавалось победить на Ювентус Стэдиум.
"Для нас это ключевой матч сезона", — сказал Галлиани.
"Эти встречи хранят столько воспоминаний, начиная с победного гола Гуллита и заканчивая незабываемым финалом Лиги чемпионов в Манчестере".
Встреча между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу 10 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.