Италия

Генеральный директор Милана Адриано Галлиани отметил, что матч против Ювентуса носит ключевой характер для Россонери.

Милан встретится с лидером Серии А в Турине, где им ни разу не удавалось победить на Ювентус Стэдиум.

"Для нас это ключевой матч сезона", — сказал Галлиани.

"Эти встречи хранят столько воспоминаний, начиная с победного гола Гуллита и заканчивая незабываемым финалом Лиги чемпионов в Манчестере".

Встреча между Ювентусом и Миланом состоится в пятницу 10 марта. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.