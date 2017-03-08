Италия

Нападающий Ромы Эдин Джеко считает, что проводит лучший сезон в своей карьере.

Эдин Джеко, который является лучшим бомбардиром Лиги Европы в этом сезоне, рассказал о причинах своей результативности.

"Пожалуй, я провожу свой лучший сезон. Я не чувствую себя на 30. Я много работаю до и после тренировок, так что это не случайность, что я нахожусь в отличной форме", — сказал босниец.

В текущем сезоне Джеко провел за Рому 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов.