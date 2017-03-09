Италия

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата Италии против Ювентуса.

Милан никогда не побеждал Ювентус с того момента, как туринцы открыли новый стадион в 2011 году. Винченцо Монтелла намерен нарушить эту традицию.

"Матч с Ювентусом — не финал, но у нас отношение к нему, как к финалу. Играть на стадионе Ювентуса очень сложно, но мы хотим выиграть", — сказал Монтелла.

"Они очень сильная команда, которая находит выход из разных ситуацию. Юве знает как побеждать, но и их обыграть возможно", — считает тренер Милана.

"Самое главное — играть без страха. Три очка с Ювентусом будут такими же, как и три очка с Кьево. Они нам помогут в борьбе за высокие места".

"Если бы я мог дать Ювентусу какой-то совет, то я бы посоветовал им сфокусироваться на Лиге чемпионов, поскольку они уже взяли Скудетто", — добавил Монтелла.

Матч 28-го тура чемпионата Италии между Ювентусом и Миланом состоится 10 марта, в 21:45 по киевскому времени.