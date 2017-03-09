Италия

Наставник Ромы Лучано Спаллетти считает, что нападающий его команды Франческо Тотти должен продолжать играть сколько захочет, и клуб должен предоставить ему такую возможность.

Главный тренер Волков вызвал волнение со стороны болельщиков в начале этого сезона, когда заявил, что уйдет в отставку, если руководство команды не предложит Тотти новый контракт.

"Я сказал это потому, что некоторые люди стали замечать то, как медленно продвигаются переговоры с Франческо по новому контракту, и стали говорить, что это я хочу заставить выйти Тотти на пенсию", — приводит слова специалиста L’Équipe.

"Это совершенно не так. Напротив, я считаю, что Франческо должен играть столько, сколько ему захочется. Клуб должен одобрительно ответить на его пожелания. Если они этого не сделают, я уйду".

"Когда он выходит на поле, сразу создает особую атмосферу. Благодаря тем грандиозным вещам, которые Франчсеско делал на протяжение своей карьеры, он проявляет особый магнетизм".

"Тотти абсолютно уникален", — добавил Спаллетти.

В этом сезоне за Римлян 40-летний итальянец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью голевыми передачами.

