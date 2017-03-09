Италия

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал об изменениях в составе своей команде на завтрашний матч с Миланом.

Завтра Россо-нери предстоит поездка в Турин, где они сыграют очередной матч Серии А против Ювентуса. Аллегри рассказал, что в его команде произойдут минимум два изменения в составе по сравнению с предыдущем матчем.

"Кьеллини определенно играть завтра не будет", — сказал наставник на предматчевой пресс-конференции.

"Одним из центральных защитников будет Боннучи. Пару ему может составить Ругани, Бенатья или Барцальи. Скорее это будет Бенатья".

"Заменит ли Пьяца Куадрадо? Честно говоря, я еще не решил. Определюсь сегодня на последней тренировке перед матчем. Если Марко останется на скамейке, я буду играть с дополнительным полузащитником".

После 27 туров чемпионата Италии разрыв между Ювентусом и Миланом составляет 17 очков в пользу Старой Синьоры. Команды находятся на первом и седьмом месте соответственно.

