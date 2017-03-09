Италия

Нападающий Атлетика Иньяки Вильямс попал на радар скаутов Старой Синьоры.

Как сообщает AS, руководство Ювентуса регулярно посылает скаутов в Бильбао, их цель — 22-летний испанец Вильямс, которого боссы Бьянко-нери надеются переманить в Турин этим летом.

Помимо Ювентуса в услугах Иньяки заинтересованы Ливерпуль и Боруссия.

Напомним, что раннее сам футболист заявлял о своем желании остаться в Бильбао.

В этом сезоне за Атлетик Вильямс сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 ассистов.

