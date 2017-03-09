Нападающий Атлетика Иньяки Вильямс попал на радар скаутов Старой Синьоры.
Иньяки Вильямс, Getty Images
09 марта 2017, 19:50
Как сообщает AS, руководство Ювентуса регулярно посылает скаутов в Бильбао, их цель — 22-летний испанец Вильямс, которого боссы Бьянко-нери надеются переманить в Турин этим летом.
Помимо Ювентуса в услугах Иньяки заинтересованы Ливерпуль и Боруссия.
Напомним, что раннее сам футболист заявлял о своем желании остаться в Бильбао.
В этом сезоне за Атлетик Вильямс сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 7 ассистов.