Италия

Football.ua представляет анонс центрального матча 28-го тура Серии А между Ювентусом и Миланом.

Ювентус — Милан

Пятница, 21.45, Турин, Ювентус. Арбитр — Давиде Масса.

После первой ничьей в чемпионате Италии, которая, тем не менее, позволила Ювентусу еще более увеличить отрыв от ближайшего преследователя — до 8 очков, команде Массимилиано Аллегри предстоит испытание классическим итальянским дерби против Милана Винченцо Монтеллы. И вряд ли Старую Синьору ожидает легкая прогулка, ведь в нынешнем сезоне Дьяволы сумели обыграть одного из своих принципиальнейших соперников дважды из трех попыток (в первом круге чемпионата — 1:0 и в Суперкубке в серии пенальти после 1:1 в игровое время), хотя до этого 9 раз кряду уступили бьянконери во всех турнирах.

Если бы не победа на выезде в первом матче 1/8 финала против Порту, Аллегри вполне мог бы дать отдохнуть в пятницу кому-то из ведущих исполнителей, учитывая, что уже во вторник Ювентусу предстоит де юре оформлять путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов в ответном поединке против португальцев. Однако скорее всего он не станет давать дополнительное преимущество принципиальному сопернику. Точно не сыграют против Милана травмированные Стураро и Кьеллини, а также дисквалифицированный Куадрадо.

По большому счету, главным вопросом для Аллегри был кого определить в напарники Бонуччи в центре обороны. Сам тренер Юве отметил, что склоняется к кандидатуре Бенатья, однако может и передумать.

Милану, не обемененному еврокубками, особого резона маневрировать составом нет. Если Монтелла действительно намерен бороться за путевку в Лигу Европы (а это вряд ли вызывает сомнения), то против Ювентуса выйдут все сильнейшие на данный момент исполнители. На последних тренировках Милан активно отрабатывал схему 4-3-3, в которой изменения происходили в основном в линии атаки, где в качестве партнера имеющим железное место в основе Бакке и Деулофеу испльзовались Сусо или Окампос. Если Сусо будет полностью готов физически, в чем у Монтеллы есть некоторые сомнения, то в стартовом составе выйдет именно он. Если же нет — то с первых минут сыграет Окампос.

Одной из изюминок матча станет очередное противостояние легендарного голкипера Ювентуса и сборной Италии Буффона с его молодым коллегой из Милана Доннаруммой, которому в скором времени предстоит сменить ветерана в рамке Скуадры Адзурры.

Интересные факты:

- Первая встреча Ювентуса и Милана в рамках чемпионата Италии состоялась 28 апреля 1901 года в Турине и завершилась победой гостей — 3:2.

- Всего Ювентус и Милан сыграли 224 официальных матча, в которых Старая Синьора отпраздновала 84 победы, а Дьяволы — 67.

- Самые крупные победы Ювентус одержал над Миланом дома в сезоне-1925/26 — 6:0 и сезоне-1926/27 — 8:2.

- Самая крупная выездная победа Милана над Ювентусом случилась в сезоне-1949/50 — 7:1.

- Ювентус выиграл последние 30 домашних поединков в Серии А.

- Милан уступил Ювентусу в 5 последних матчах в Турине, причем лишь в 2 из них сумел распечатать ворота соперника.

Ориентировочные составы:



Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Бонуччи, Бенатья, Сандро — Пьянич, Маркизио, Хедира — Дибала, Игуаин, Манджукич.

Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Романьоли, Ванджиони — Пашалич, Соса, Бертолаччи — Сусо, Бакка. Деулофеу.

Не сыграют: Кьеллини, Стураро, Куадрадо — Монтоливо, Бонавентура, Абате.