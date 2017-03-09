Италия

Полузащитник Интера Жоау Мариу искренне верит, что "черно-синие" способны попасть в тройку сильнейших команд по итогам сезона в Италии, тем самым обеспечив себе попадание в Лигу чемпионов.

После 27 туров Серии А Интер занимает шестую строчку в турнирной таблице. Отставание от Наполи, который идет на третьем месте, составляет всего шесть очков. "Нерадзурри" верит, что им удастся сократить этот отрыв.

"В воскресенье мы можем подарить Интеру прекрасный подарок ко дню рождения",- сказал португалец в интервью Mediaset Premium.

"Мы хотим победить, хотим восстановить утраченные позиции. Аталанта — тяжелый соперник, но мы играем на домашнем стадионе".

"Команда действительно верит в третье место, мы работаем над этим. Интер не позволит Наполи уйти далеко".

Поединок между Интером и Аталантой состоится 12 марта в 16:00.