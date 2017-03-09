Компания Сильвио Берлускони Fininvest получила финансовые гарантии от китайского конгломерата Sino-Europe Sports.
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09 марта 2017, 21:12
Продажа Милана должна была состояться на прошлой неделе, но сделку пришлось отложить после того, как инвесторы отступились в последнюю минуту.
SES предоставили гарантии того, что у них есть деньги для очередного стомиллионного депозита, который должен поступить в ближайшие выходные или в понедельник.
Как сообщает Sky Sport Italia, в Fininvest удовлетворены получением финансовых гарантий и одобрили завершение сделки.
При нынешнем положении вещей, переход Милана к новым владельцам должен состояться к концу марта.