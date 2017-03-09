Италия

Компания Сильвио Берлускони Fininvest получила финансовые гарантии от китайского конгломерата Sino-Europe Sports.

Продажа Милана должна была состояться на прошлой неделе, но сделку пришлось отложить после того, как инвесторы отступились в последнюю минуту.

SES предоставили гарантии того, что у них есть деньги для очередного стомиллионного депозита, который должен поступить в ближайшие выходные или в понедельник.

Как сообщает Sky Sport Italia, в Fininvest удовлетворены получением финансовых гарантий и одобрили завершение сделки.

При нынешнем положении вещей, переход Милана к новым владельцам должен состояться к концу марта.