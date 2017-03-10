Италия

Новый президент Палермо Пол Баккальини признался, что хочет, чтобы его командой руководил экс-тренер Лестера Клаудио Раньери.

Как сообщает Corriere dello Sport, новый президент Палермо Пол Баккальини считает идеальным кандидатом для работы с его командой Клаудио Раньери. который в свое время смог вывести сицилийцев из Серии В в высший итальянский дивизион.

На пути к осуществлению этой цели есть две преграды, но обе вполне устранимые. Первая — у тренирующего Палермо Диего Лопеса действующий контракт до 2018 года. Вторая — высокая зарплата, которую придется платить наставнику, сделавшему Лестер чемпионом Англии в минувшем сезоне.

В настоящее время Палермо находится в зоне вылета, и от спасительного 17-го места команду отделяет 7 очков.