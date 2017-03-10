Италия

Футболистов Болоньи фанаты команды застукали в ночном клубе.

7-матчевая безвыигрышная серия Болоньи (2 ничьи) привела в ярость тифози, которые собираются бойкотировать ближайшие поединки команды. Масла в огонь подлило то, что четырех футболистов команды болельщики застали развлекающимися в ночном клубе в половине второго.

Естественно, этот инцидент дошел до руководства клуба, и теперь Адама Масину, Мриоса Ойконому, Эрика Пульгара и Федерико Вивиани ожидают суровые санкции. Особенно возмутило тренера Болоньи Роберто Донадони, что это произошло в день, когда у команды была назначена утренняя тренировка, сообщает Gazzetta dello Sport.

Судя по всему, футболисты решили, что сезон для их команды, которая занимает 16-е место и оторвалась от зоны вылета уже на 13 очков, уже закончен, и решили расслабиться.