Италия

Полузащитник ПСЖ Хатем Бен Арфа попал в сферу интересов Милана и Ромы.

30-летний француз перешел в ПСЖ летом прошлого года на правах свободного агента из Ниццы, но в составе парижан полузащитнику закрепиться не удалось. В связи с этим Бен Арфа, вероятно, покинет столицу Франции.

По информации Le Parisien, летом ПСЖ готов отпустить Хатема, но команда хочет получить за футболиста 20 миллионов евро. По информации источника, в услугах полузащитника заинтересованы Рома и Милан, которые могут пригласить Бен Арфа в свою команду.

В этом сезоне за "красно-синих" француз сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

