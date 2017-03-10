Италия

Кальяри объявил о подписании контракта с северокорейским нападающим Ханом Гван Соном.

Хан, который стал первым азиатским игроком в истории Кальяри, присоединился к молодежной команде Островитян после успешного просмотра, сообщает официальный сайт клуба.

Кроме того, при необходимости он может принимать участие и в матчах первой команды.

Сайт Кальяри описывает 18-летнего Хана, как "нападающего-амбидекстра с великолепными задатками; его главным качествами являются дриблинг, нацеленность на ворота и видение поля".

В случае дебюта в чемпионате Италии Хан Гван Сон может стать первым игроком из Северной Кореи в Серии А.