Италия

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич должен был выйти в стартовом составе на матч Серии А против Милана.

Марио Манджукич, который должен был выйти в стартовом составе Ювентуса на матч против Милана, был выведен из заявки, а его место в старте занял Марко Пьяца.

Манджукич даже не вышел на предматчевую разминку, поскольку у него внезапно появились проблемы с желудком.

Сообщается, что хорват был сразу отправлен домой, и его нет даже на трибунах Ювентус Стэдиум.