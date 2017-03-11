Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич прокомментировал победу над Миланом.
Миралем Пьянич (слева), Getty Images
11 марта 2017, 07:40
Подопечные Массимилиано Аллегри в родных стенах с минимальным счетом обыграли Милан благодаря голу Паулы Дибалы в компенсированное арбитром время (2:1).
"Я находился близко к мячу и видел, что рука защитника была вытянута. Арбитр посчитал это нарушение достойным пенальти.
Сегодня мы показали хорошую игру против впечатляющего соперника и должны поблагодарить их за красивую игру. Мы заслужили победу", — сказал Пьянич в эфире Mediaset Premium.