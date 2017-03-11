Италия

Football.ua представляет анонс матчей 28 тура чемпионата Италии.

Центральный поединок тура, в котором Ювентус не без проблем одолел Милан, еще более приблизил чемпиона к очередному титулу. Однако преследователи не теряют надежду.

Дженоа — Сампдория

Суббота, 21.45, Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис, арбитр — Даниэле Орсато

Дерби делла Лантерна, как называют в Италии генуэзские междусобойчики, в последнее время носят исключительно локальный статус. Тифози интересует, какая из команд, делящих единственный футбольный стадион в городе, является "первым парнем" в Генуе. Времена, когда Дженоа и Сампдория боролись за титулы, остались в прошлом, и даже президенты обоих клубов Энрико Прециози и Массимо Ферреро не скрывают, что железное место в середине турнирной таблицы пока является пределом мечтаний. Дерби делла Лантерна, как называют в Италии генуэзские междусобойчики, в последнее время носят исключительно локальный статус. Тифози интересует, какая из команд, делящих единственный футбольный стадион в городе, является "первым парнем" в Генуе. Времена, когда Дженоа и Сампдория боролись за титулы, остались в прошлом, и даже президенты обоих клубов Энрико Прециози и Массимо Ферреро не скрывают, что железное место в середине турнирной таблицы пока является пределом мечтаний.

Как только главная задача — сохранение прописки в Серии А — решена (как это уже практически наверняка произошло и в нынешнем сезоне), клубы начинают торговать своими лучшими футболистами...

Довольно странная ситуация, когда команды со славными традициями и солидной фанатской поддержкой не спешат задуматься о чем-то существенном.

Тем не менее, в очных встречах страсти кипят нешуточные, и отдать предпочтение кому-то сложно. Сампдория, опережающая земляков на 9 очков, не прочь продолжить свою 6-матчевую беспроигрышную серию, а Дженоа которая до победы в 27 туре над Эмполи не могла выиграть 11 матчей кряду, хотя неплохо начала чемпионат, сумев в первом круге обыграть Ювентус и Милан, вряд ли захочет вновь попасть в подобную "яму".

Сампдория не может выиграть на выезде в Серии А 11 поединков кряду.

Ориентировочные составы:

Дженоа: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Иццо — Лазович, Ригони, Катальди, Хильемарк, Лаксальт — Пинилья, Симеоне.

Сампдория: Вивиани — Сала, Скриньяр, Сильвестре, Реджини — Барретто, Торрейра, Прат — Фернандеш — Квальярелла, Муриель.

Не сыграют: Перин, Орбан, Велозу, Нинкович (Дженоа).

прогноз 2:2

Сассуоло — Болонья

Воскресенье, 13.30, Реджо нелль'Эмилия, Маппеи, арбитр — Паоло Валери

Два середняка Серии А, которых в турнирной таблице разделяют всего три очка, в очном поединке могут практически гарантированно обеспечить себе прописку в высшем итальянском дивизионе, если одержат победу.

Несмотря на то, что лазарет Сассуоло не пустует, шансы хозяев, дебютировавших в нынешнем сезоне в еврокубках, все-таки будут повыше, чем у Болоньи, которая не выигрывает уже на протяжении 7 туров.

Кроме того, неизвестно. как скажется на команде история с ее игроками, которых застали развлекающимися в ночном клубе. Масина, Пульгар, Ойконому и Вивиани вполне могут быть не только оштрафованы, но и отстранены от главной команды.

Ориентировочные составы:

Сассуоло: Консильи — Гаццола, Каннаваро, Ачерби, Пелузо — Пеллегрини, Аквилани, Дункан — Берарди, Матри, Политано.

Болонья: Миранте — Торосидис, Малетта, Ойконому, Мазина — Надь, Вивиани, Джемайли — Верди, Дестро, Крейчи.

Не сыграют: Бьондини, Маньянелли, Лирола, Антеи, Сенси — Кастальделло, Мбайе, Риццо.

прогноз 2:0

Интер — Аталанта

Воскресенье, 16.00, Милан, Джузеппе Меацца, арбитр — Массимилиано Иррати

Поединок в Милане можно считать вторым по значимости в 28 туре после встречи Ювентус — Милан. Аталанте, естественно, далеко по титулам и славе до Интера, однако в нынешнем сезоне Нерадзурри из Бергамо опережают Нерадзурри из Милана в борьбе за места под еврокубковым солнцем. Впрочем, одна победа Змей может в корне изменить эту ситуацию, поскольку Интер отстает от Аталанты лишь на 1 очко.

В 27 туре Интер очень уверенно и не без некоторого шика обыграл Кальяри, но одно дело разобраться с командой, которая ни на что не претендует, и совсем иное — одолеть непосредственного конкурента. Поединок в Милане можно считать вторым по значимости в 28 туре после встречи Ювентус — Милан. Аталанте, естественно, далеко по титулам и славе до Интера, однако в нынешнем сезоне Нерадзурри из Бергамо опережают Нерадзурри из Милана в борьбе за места под еврокубковым солнцем. Впрочем, одна победа Змей может в корне изменить эту ситуацию, поскольку Интер отстает от Аталанты лишь на 1 очко.В 27 туре Интер очень уверенно и не без некоторого шика обыграл Кальяри, но одно дело разобраться с командой, которая ни на что не претендует, и совсем иное — одолеть непосредственного конкурента.

Интересно, что в последних 16 матчах чемпионата Змеи потерпели 4 поражения, причем все — от команд, которые занимают места выше Интера в турнирной таблице — Ювентуса, Наполи, Ромы и Лацио. Аталанта тоже находится выше...

Обе команды подошли к очному противостоянию без кадровых потерь. У хозяев вернулся в строй Марсело Брозович, но вряд ли он сразу вытеснит из состава Эвера Банегу, а вот отбывший дисквалификацию Франк Кесси наверняка окажется в основе гостей.

Ориентировочные составы:

Интер: Ханданович — Мурильо, Медель, Миранда — Кандрева, Кондогбия, Гальярдини, Д'Амброзио — Перишич, Банега — Икарди.

Аталанта: Бериша — Зуканович, Кальдара, Толой — Конти, Кесси, Фрёйлер, Куртич, Спинаццола — Гомес, Петанья.

прогноз 1:1

Фиорентина — Кальяри

Воскресенье, 16.00, Флоренция, Артемио Франки, арбитр — Клаудио Джавиллуччи

Потеряв два очка в поединке против Аталанты в минувший уик-энд (хотя Фиалки должны были радоваться хотя бы ничьей, учитывая значительное игровое преимущество бергамасков), Фиорентина фактически потеряла шансы на путевку в Лигу Европы. Следовательно, флорентийцы потеряли и всякую мотивацию на оставшийся отрезок чемпионата.

Положение Кальяри в середине таблицы довольно прочно, однако до заветных 42 очков, которые, по мнению итальянских аналитиков, при любых раскладах гарантируют сохранение прописки в Серии А, команду отделяют 11 зачетных пунктов.

Ориентировочные составы:

Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза, Вечино, Бадель, Тельо — Борха Валеро, Бернардески — Калинич.

Кальяри: Габриэль — Исла, Алвеш, Пизакане, Капуано — Падоин, Дженнаро, Ионицэ, Барелла — Педро — Борьелло.

прогноз 2:0

Наполи — Кротоне

Воскресенье, 16.00, Неаполь, Сан-Паоло, арбитр — Маурицио Мариани

После вылета из Лиги чемпионов Наполи остается попытаться зацепиться за призрачный шанс догнать Ювентус в национальном первенстве. У Кротоне шансов удержаться в Серии А вряд ли больше, чем у неаполитанцев стать чемпионами. Однако будем надеяться, что обе команды отдадут все силы борьбе. Впрочем, при таких раскладах гостям надеяться на что-то, кроме достойного поражения, не стоит. После вылета из Лиги чемпионов Наполи остается попытаться зацепиться за призрачный шанс догнать Ювентус в национальном первенстве. У Кротоне шансов удержаться в Серии А вряд ли больше, чем у неаполитанцев стать чемпионами. Однако будем надеяться, что обе команды отдадут все силы борьбе. Впрочем, при таких раскладах гостям надеяться на что-то, кроме достойного поражения, не стоит.

Ориентировочные составы:

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зьелински, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Кротоне: Кордас — Сампиризи, Феррари, Дуссенне, Мартелла — Кризетиг, Барберис, Роден — Стоян, Фальчинелли, Тротта.

Не сыграют: Тонелли — Тонев.

прогноз 3:0

Кьево — Эмполи

Воскресенье, 16.00, Верона, Марк'Антонио Бентегоди, арбитр — Пьеро Джакомелли

После четырех кряду поражений Эмполи подарил надежду на спасение командам, занимающим места в зоне вылета. Чтобы обезопасить себя от перспективы оказаться среди участников битвы за выживание, гостям нужно набирать очки. Полновесные три им вряд ли светят, однако за ничью с потерявшим турнирную мотивацию Кьево побороться можно.

Ориентировочные составы:

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Дайнелли, Сполли, Гобби — Хетемай, Радованович, Кастро — Бирса — Инглезе, Меджорини.

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Беллуски, Коста, Паскуаль — Крунич, Диуссе, Кроче — Эль Каддури — Пуччьярелли, Маккароне.

Не сыграют: Мчедлидзе, Маури (Эмполи).

прогноз 1:1

Пескара — Удинезе

Воскресенье, 16.00, Пескара, Адриатико Джованни Корнаккья, арбитр — Доменико Чели

У замыкающей турнирную таблицу Пескары нет другого выхода, кроме как атаковать. Возможно, многоопытный Зденек Земан сумеет придумать нечто такое, до чего не додумался в прошлом туре Массимилиано Аллегри, чей Ювентус потерял очки в поединке против Удинезе.

При таких перпективах гости будут иметь предостаточно возможностей для контратак.

Ориентировочные составы:

Пескара: Биццари — Сампано, Стендардо, Форнасьер, Бираги — Верре, Бруно, Мемушай — Капрари, Черри, Бенали.

Удинезе: Карнезис — Видмер, Фелипе, Данило, Самир — Янкто, Халльфредссон, Баду — де Поль — Теро, Сапата.

Не сыграют: Кампаньяро, Джилардино, Баэбек, Кода — Гнукури, Фараони, Фофана.

прогноз 1:2

Палермо — Рома

Воскресенье, 21.45, Палермо, Ренцо Барбера, арбитр — Джанлука Рокки

Потерпев в последние 10 дней три поражения, которые могут вычеркнуть Рому из числа соискателей побед сразу в трех турнирах — чемпионате и Кубке Италии а также в Лиге Европы, у команды Лучано Спаллетти попросту нет иного шанса, кроме как играть только на победу в любом матче.

Первым под раздачу может попасть Палермо, не выигрывающий более месяца, тем более, что римляне неизменно обягрывают сицилийцев в трех последних очных встречах.

Ориентировочные составы:

Палермо: Посавец — Морганелла, Гонсалес, Гольданига, Алисами — Гацци, Чочев — Саллаи, Энрике, Трайковски — Несторовски.

Рома: Щенсны — Перес, Рюдигер, Фасио, Эмерсон — Паредес, Строотман — Салах, Наингголан, Перотти — Джеко.

Не сыграют: Райкович, Пеццелья, Рисполи, Балог — Флоренци, Манолас.

прогноз 0:2

Лацио — Торино

Понедельник, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Паоло Маццолени

Завершать программу 28-го тура будут Лацио и Торино. Для римлян, не проигрывающих в чемпионате на протяжении 7 туров и имеющих реальные шансы побороться за место в первой тройке, дающее право выступить в Лиге чемпионов, любой иной результат, кроме победы, можно будет расценить как провал. Завершать программу 28-го тура будут Лацио и Торино. Для римлян, не проигрывающих в чемпионате на протяжении 7 туров и имеющих реальные шансы побороться за место в первой тройке, дающее право выступить в Лиге чемпионов, любой иной результат, кроме победы, можно будет расценить как провал.

Торино тоже нужна победа, во всяком случае его главному тренеру Синише Михайловичу, кресло под которым в последнее время изрядно раскачивается. При этом шансов, что Быки смогут зацепиться за зону Лиги Европы, практичиски никаких, а в этом случае команда может потерять ведущих футболистов, в том числе и лучшего бомбардира Серии А Андреа Белотти, чей молниеносный хет-трик обеспечил туринцам победу над Палермо.

Тифози Торино надеются, что и на сей раз бомбардирский дар 23-летнего Белотти поможет ему расписаться в воротах недавно вернувшегося в строй после травмы Федерико Маркетти.

У Симоне Индзаги нет кадровых проблем, и даже испытывающий боль в мяшцах Лукас Билья к понедельнику должен быть в норме.

Ориентировочные составы:

Лацио: Маркетти — Баста, де Врей, Худт, Раду — Милинкович-Савич, Билья, Пароло — Андерсон, Иммобиле, Лулич.

Торино: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека — Бенасси, Лукич, Баселли — Ляич, Белотти, Фальке.

Не сыграет: Оби (Торино).