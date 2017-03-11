Италия

Главный тренер Ромы Лучано Спаллетти утверждает, что не подписывал никаких предварительных соглашений со Старой Синьорой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Спаллетти достиг принципиального соглашения с Ювентусом, и летом возглавит туринскую команду.

Сегодня на пресс-конференции Лучано опроверг эту информацию.

"Я ни с кем ничего не подписывал", — сказал итальянец.

"Мой контракт? Мне нечего скрывать. Президент сказал, что если я буду побеждать, то останусь, начну проигрывать — уйду"

"Никто в команде не интересуется моим контрактом. Сейчас мы сосредоточенны на игре и положительном результате".

Напомним, что текущее соглашение Спаллетти с Ромой истекает в июне этого года.