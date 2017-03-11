Италия

Нападающий Базеля Сейду Думбия, который находится в команде на правах аренды из Ромы, может вернуться в итальянскую команду.

29-летний форвард является тяжким грузом на плечах Римлян с тех пор, как футболист перебрался в Рому в январе 2015 года из ЦСКА. Тогда Волки заплатили за Сейду 14 миллионов евро.

В Италии Думбия не смог хорошо себя зарекомендовать и поэтому был отправлен по арендам. Сначала в Ньюкасл, а потом в Базель, где и играет сейчас.

По информации Blick, Базель не намерен активировать опцию выкупа в контракте Думбия, следовательно футболист будет вынужден вернуться в Рим.

В этом сезоне за швейцарскую команду Сейду провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов.