Италия

Полузащитник Милана Сусо не сможет помочь своей команде в ближайшие две недели.

Испанец получил повреждение в матче прошлого тура против Кьево (3:1), но футболист надеялся полностью восстановиться к выездному поединку с Ювентусом. Тем ни менее, испанец так и не появился на поле в Турине, хотя и присутствовал в заявке на матч.

Сейчас, по информации Sky Sport Italia, Сусо провел дополнительные тесты, после которых стало понятно, что повреждение бедра оказалось серьезнее, чем думали ранее.

Полузащитник точно пропустит матч с Дженоа на следующей неделе.

В этом сезоне за Милан Сусо провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал девять результативных передач.

