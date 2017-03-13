Италия

Нападающий Ромы Эдин Джеко поделился впечатлениями после победы над Палермо (3:0).

В рамках 28-го тура Серии А Рома отправилась на выезд в Палермо, где ей предстояла встреча с местной командой. Гости одержали уверенную победу (3:0).

"На прошлой неделе у нас были плохие результаты, поэтому сегодня было очень важно победить", — сказал Эдин в интервью Mediaset Premium.

"Мы забили три мяча и сумели не пропустить, это поможет вернуть нам уверенность. Сегодня шанс проявить себя получили те, кто мало играл в этом сезоне, и они показали себя отлично. Поэтому мы можем расслабиться, у команды большой выбор футболистов".

"Я был рад забить гол, но главное — команда выиграла, это поможет продвинуться нам вперед, ведь в четверг нас ожидает один из самых важных матчей в этом сезоне".

Отметим, что в четверг Роме предстоит ответный матч Лиги Европы против Лиона. Первую встречу римляне проиграли (2:4).