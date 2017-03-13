Италия

Руководство Милана хочет арендовать испанского полузащитника Фиорентины Кристиана Тельо.

Руководство Милана проявляет интерес к вингеру Фиорентины Кристиану Тельо. Игрок может перейти в клуб на правах аренды.

25-летний испанец уже два года выступает за Фиорентину на правах аренды, и по окончании сезона у Фиалок есть возможность выкупить Тельо.

Сделка по аренде в Милан будет возможна лишь в том случае, если Фиорентина не захочет выкупать права на игрока и он останется в Барселоне. Руководство испанского клуба не рассчитывает на футболиста и готова с ним расстаться.

Переход Тельо является альтернативным вариантом в том случае, если Милан не сможет договориться о выкупе Жерара Деулофеу.