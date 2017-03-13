Италия

Полузащитник Ювентуса Сами Хедира не планирует покидать свой клуб.

Сами Хедира рассказал о том, что планирует свое будущее в туринском Ювентусе. При этом, в будущем игрок планирует переехать в США или Китай.



"Сейчас я не готов к переходу в MLS. У меня есть цель поиграть на высоком уровне еще несколько сезонов", — заявил Хедира.

"Но я сделаю это в будущем. Мне хочется выиграть Лигу чемпионов и вместе со сборной Германии защитить титул чемпион мира".

"Это не случится, если я перейду в клуб из MLS или Китая. К тому же, я хорошо зарабатываю и в Ювентусе", — признался немецкий игрок.