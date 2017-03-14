Италия

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле гордится своими партнерами по команде после победы над Торино (3:1), но считает, что Лацио будет сложно получить путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В матче 28-го тура чемпионата Италии Лацио одержал уверенную победу над Торино (3:1), что позволило подопечным Симоне Индзаги переместиться на четвертое место в турнирной таблице Серии А.

"Мы отлично сыграли в первом тайме", — сказал Чиро после матча.

"Результат был в наших руках после того, как мы забили гол. Потом пропустили неожиданный мяч, но, в целом, я счастлив и горжусь своими партнерами по команде. Лацио показал хорошую игру и команда получила три очка".

"Третье место? У нас есть еще 10 матчей, и очень важно, что мы смогли набрать очки сегодня, но бороться за Лигу чемпионов будет трудно".

Следующий матч в чемпионате Лацио проведет на выезде против Кальяри. Поединок состоится 19-го марта.