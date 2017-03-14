Италия

Группировка ультрас Ромы Curva Sud не собирается поддерживать команду во время ответного поединка Лиги Европы против Лиона.

Протестующие против ужесточения правил поведения на Стадио Олимпико в Риме ультрас Ромы из группировки Curva Sud не собираются отменять свое решение игнорировать домашние матчи Джаллоросси вне зависимости от значимости поединков.

"На стадионе в Риме — барьеры, штрафы за перемену мест, биометрические сканеры, тройная фильтрация, проверка обуви, запрет на "оскорбительные" шарфы, исполнение наших традиционных песен, использование пиротехники, — говорится в официальном заявлении Curva Sud. — Нам не дают выражать свою страсть при поддержке любимой команды, поэтому мы будем поддерживать ее вне Стадио Олимпико. При этом мы не собираемся чинить препятствия тем болельщикам, не входящим в нашу группу, которые все-таки соберутся на стадион".

По информации на утро вторника, на ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы против Лиона было продано лишь 13 тысяч билетов, и клуб, которому очень нужна поддержка трибун, чтобы отыграть 2:4 в первом матче, обратился к ультрас с просьбой временно прервать свой бойкот.