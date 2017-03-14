Италия

Football.ua подводит итоги 28-го тура итальянской Серии А.

Матч тура

Преследователи Ювентуса очень надеялись, что Милан сумеет отобрать очки у безоговорочного лидера, однако их вновь постигло разочарование. Перефразируя знаменитое изречение Гарри Линекера, можно сказать: "Футбол — игра простая. Играют 22 человека, а выигрывает Ювентус".

И все бы было ничего, если бы команда Массимилиано Аллегри переирала соперника по делу, а не благодаря сомнительному пенальти, реализованному хозяевами на 7-й (!) компенсированной минуте... Можно говорить о везении, а можно — о предвзятом отношении судей, которые почему-то с упорством принимают неоднозначные решения в пользу Старой Синьоры.

Если отбросить результат, который, естественно, огорчил поклонников Милана, в итогах этого матча можно найти для них и положительный момент — Дьяволы наконец-то начали демонстрировать класс, чего за ними давно не замечалось.

Интересные факты

- Ювентус продлил свою рекордную победную домашнюю серию в чемпионате Италии до 31 матча.

- Джиджи Буффон вышел на чистое третье место в списке футболистов, которые провели наибольшее количество игр в Серии А. У голкипера Юве теперь 613 матчей, и он уступает только Хавьеру Дзанетти (615) и Паоло Мальдини (647).

- Пенальти, реализованный Паоло Дибала на 96-й минуте 23-й секунде матча, стал вторым самым поздним в нынешнем сезоне. На первом месте — 11-метровый Чиро Иммобиле в ворота Болоньи на 96-й минуте 53-й секунде.

- Милан делит лидерство с Удинезе по количеству мячей, пропущенных в компенсированное время — 4.

Фейерверк тура

После поединка Ювентус — Милан, самым значимым представлялась встреча соседей по турнирной таблице — Интера и Аталанты. Ожидалось, что он станет примером упорной и бескомпромиссной борьбы, однако на практике имел место просто вынос, который устроили Змеи гостям из Бергамо.

Уже к 34-й минуте в воротах Аталанты побывало 5 мячей и вопрос о победителе был снят. Главными героями матча стали Эвер Банега (3 гола и результативная передача) и Мауро Икарди (3 гола).

Интересные факты

- Хет-трик Икарди, оформленный к 26-й минуте, стал самым быстрым для представителя Интера с 18 октября 1947 года.

- Сразу два хет-трика в одном матче игроки Интера не оформляли с 10 сентября 1933, когда отличились легендарный Джузеппе Меацца и Атилио Демария.

- На счету Икарди уже семь матчей, в которых он забивал более одного мяча — лучший показатель в европейских Топ-чемпионатах.

- Аталанта в Серии А впервые пропустила 5 мячей в первом тайме.

Доминирование тура

Несмотря "скромную", на фоне успеха Интера, победу над Кротоне — 3:0, Наполи владел мячом 81% игрового времени — рекордный показатель для Серии А с того момента, как начал подсчитываться этот статистический компонент.

Хоть Партенопеи не смогли обойти в турнирной таблице Рому, отставание от Ювентуса и призрачную надежду на чемпионство они сохранили.

Интересные факты

- Наполи не реализовывал два пенальти в одном матче Серии А с октября 2013 года.

- Кротоне 4 раза играл на Сан-Паоло и ни разу не смог поразить ворота неаполитанцев.

Агрессивный гость тура

В связи с грядущим ответным поединком 1/8 финала Лиги Европы против Лиона тренер Ромы Лучано Спаллетти выставил в Палермо облегченный состав. Однако это не помешало римлянам разгромить аутсайдера Серии А на Сицилии и сохранить шанс опередить Ювентус в итоговой турнирной таблице.

Интересные факты

- Начавший матч на скамейке запасных, Эдин Джеко, выйдя на замену, сумел довести количество своих забитых мячей во всех турнирах до 30. В Топ-5 европейских чемпионатах этой отметки достигли лишь Лионель Месси (Барселона), Эдинсон Кавани (ПСЖ) и Роберт Левандовски (Бавария).

- Палермо — любимая итальянская команда Джеко. Боснийский форвард забил сицилийцам 4 мяча в 3 встречах.

Скудетто местного масштаба

В поединке Дженоа и Сампдории определился чемпион города. Скудетто генуэзского масштаба досталось Блучеркьяти, которые впервые с сезона 1959/60 смогли одержать две победы в дерби Лантерна. Дженоа же не может победить земляков-соперников вот уже в четырех междусобойчиках кряду.

Кроме морального удовлетворения от символического генуэзского чемпионства, Сампа может быть довольна и тем, что уже набрала 41 очко — на одно больше, чем она смогла сделать за весь прошлый сезон.

Герой тура

Эвер Банега за свою профессиональную карьеру не забивал и двух мячей в одном матче, а тут отметился хет-триком, да еще и записал на свой счет результативную передачу. Таким образом, аргентинца смело можно назвать главным творцом самой яркой победы 28-го тура.

Символическая сборная тура