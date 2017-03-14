Италия

Лидер Лестера Рияд Марез может продолжить карьеру в Ювентусе.

Руководство Ювентуса обратило свое внимание на полузащитника Лестера Рияда Мареза.

Алжирский футболист стал одним из ключевых игроков в чемпионском сезоне Лестера. В нынешнем сезоне дела футболиста идут не лучшим образом: Марез забил всего 4 гола и отдал 1 голевую передачу в чемпионате Англии. Тем не менее, Ювентус остался впечатлен игрой Мареза в Лиге чемпионов, где игрок забил 4 гола в 6 матчах.

Таким образом, Ювентус включил Мареза в свой шорт-лист на лето и планирует начать переговоры о возможно трансфере. Помимо алжирца клуб рассматривает кандидатуры Дугласа Косты и Федерико Бернардески на правый фланг атаки.