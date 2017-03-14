Италия

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением о перспективах клуба в этом сезоне.

Лацио одержал очередную победу в матче чемпионата Италии, одолев Торино. После игры наставник Орлов рассказал о перспективах команды попасть в Лигу чемпионов.

"Можем ли мы попасть в Лигу чемпионов? Я никогда не скрывал этого", — заявил Индзаги.

"В любой другой сезон мы могли бы быть вторыми. Рома и Наполи набрали невероятный ход, а команды позади нас ведут серьезную борьбу между собой", — считает тренер Лацио.

"В матче против Кальяри нам не поможет Милинкович-Савич, но я спокоен. У Раду проблемы с бедром, а у де Врея боль в колене, но я уверен, что они восстановятся", — рассказал тренер о текущих кадровых проблемах.

Стоит отметить, что форвард Лацио Чиро Иммобиле не настроен так оптимистично по поводу попадания в Лигу чемпионов.