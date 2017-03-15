Италия

Похоже, что голкипер Наполи Пепе Рейна покинет клуб по окончании текущего сезона.

Действующее соглашение 34-летнего испанца с Наполи рассчитано до конца текущего сезона, а стороны до сих пор не вступали в переговоры относительно его продления.

Как информирует Gazzetta dello Sport, и Наполи, и Рейна будут счастливы завершить сотрудничество на данном этапе. Шансов на продление действующего соглашения практически нет.

Рейна выступает за Наполи с 2013 года, а сезон 2014/2015 футболист провел в аренде в Баварии. Ранее он защищал цвета Ливерпуля, Вильярреала и Барселоны.

В текущем сезоне Рейна провел за Наполи 38 матчей во всех турнирах, пропустил 47 голов, а в 10 поединках сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.