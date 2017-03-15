Италия

Китайский консорциум готов перевести третий депозит, после которого управление клубом перейдет к ним.

Сделка по продаже Милана китайским инвесторам изрядно затянулась, но, судя по всему, близка к завершению. Третий депозит в размере 100 миллионов евро будет переслан в Милан 16 марта.

Проблемой в завершении сделки стала задержка выплаты от Sino-Europe Sports, которая не уложилась в указанные сроки. По этой причине Сильвио Берлускони угрожал найти новых покупателей, но ситуация урегулировалась.

Этот перевод станет важным этапом в сделке и будет означать, что теперь главными акционерами Милана станет китайский консорциум Sino-Europe.