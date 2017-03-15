Италия

Руководство миланского Интера рассматривает кандидатуру бразильского защитника Удинезе Самира.

Руководство Интера планирует усилить левый фланг защиты, и одним из кандидатов является левый защитник Удинезе Самир.

При этом, в Интере нацелены на трансфер защитника Вольфсбурга Рикардо Родригеса. Первое предложение в размере 15 миллионов евро немецкий клуб отклонил, поскольку рассчитывает получить 22 миллиона за игрока.

В Интере допускают неудачу в переговорах по Родригесу и начали переговоры по защитнику Удинезе Самиру, за которого предложили 12 миллионов евро. Руководство Зебр не одобряет такое предложение и рассчитывает получить за футболиста 16 миллионов.

В нынешнем сезоне Самир сыграл 18 матчей в Серии А и отличился одной голевой передачей.

Стоит отметить, что сам Рикардо Родригес настаивает на своем переходе в Интер.