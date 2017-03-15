Руководство миланского Интера рассматривает кандидатуру бразильского защитника Удинезе Самира.
Самир может перейти в Интер, Getty Images
15 марта 2017, 18:14
Руководство Интера планирует усилить левый фланг защиты, и одним из кандидатов является левый защитник Удинезе Самир.
При этом, в Интере нацелены на трансфер защитника Вольфсбурга Рикардо Родригеса. Первое предложение в размере 15 миллионов евро немецкий клуб отклонил, поскольку рассчитывает получить 22 миллиона за игрока.
В Интере допускают неудачу в переговорах по Родригесу и начали переговоры по защитнику Удинезе Самиру, за которого предложили 12 миллионов евро. Руководство Зебр не одобряет такое предложение и рассчитывает получить за футболиста 16 миллионов.
В нынешнем сезоне Самир сыграл 18 матчей в Серии А и отличился одной голевой передачей.
Стоит отметить, что сам Рикардо Родригес настаивает на своем переходе в Интер.