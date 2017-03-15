Италия

Миланские клубы проведут матч в рамках товарищеского турнира Champions Cup.

Милан и Интер сыграют в Китае, Getty Images

Милан и Интер сыграют в Китае, Getty Images

Интер и Милан проведут товарищеский матч в рамках International Champions Cup, который пройдет летом.

Известны уже дата и место встречи. Миланское дерби состоится 24 июля на Олимпийском стадионе в Нанкине. Это домашняя арена Цзянсу Сунин — клуба, у которого общий владелец с Интером.

При этом, дата матча может быть передвинута из-за календаря. Оба миланских клуба имеют шансы финишировать на шестом месте по итогам сезона. Это даст право стартовать в Лиге Европы, где квалификационные раунды стартуют в указанные даты.

Стоит отметить, что Реал и Барселона также сойдутся в товарищеском матче летом.