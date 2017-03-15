Италия

Перспективный сербский защитник Никола Миленкович летом перейдет в Фиорентину.

Спортивный директор белградского Партизана Милош Вазура подтвердил переход Николы Миленковича в Фиорентину по окончании сезона.

19-летний защитник уже долгое время находился под наблюдением Фиалок, и теперь сделка по переходу подтверждена.

"Мы можем анонсировать, что Никола Миленкович будет играть в Италии в следующем сезоне. Мы счастливы за него, он всегда был примером профессионализма. Его ждет большая карьера", — заявил Вазура.

В текущем сезоне Миленкович сыграл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Напомним, что лидер Фиорентины Федерико Бернардески может перейти в Интер за 40 миллионов евро.