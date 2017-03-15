Италия

Голкипер Торино Джо Харт отметил, что его все устраивает в итальянском футболе, и он примет это во внимание, когда будет решаться его будущее.

Джо Харт, права на которого принадлежат Манчестер Сити, перебрался в Торино на правах сезонной аренды прошлым летом.

"Мне все нравится в итальянском футболе: фанаты, тренеры, сам чемпионат и культура итальянского футбола. Мне все очень нравится здесь", — сказал Харт.

"Я учту это, когда буду принимать решение относительно своего будущего, но на данный момент я сосредоточен только на Торино и на своей работе".

"Мы очень хорошо начали сезон, но в последних играх потеряли слишком много очков. Мы должны это исправить".

Агент голкипера Джонатан Барнетт недавно сообщил, что его клиент пока не знает, где начнет следующий сезон.