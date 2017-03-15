Италия

Ювентус хочет подписать защитника Маттию Де Шильо, контракт которого с Миланом истекает летом 2018 года.

Маттиа Де Шильо все еще не согласовал новый контракт с Миланом, и этим намерен воспользоваться Ювентус, который ранее уже пытался подписать итальянца.

Как сообщает Il Messaggero, Де Шильо отказывается подписывать новую сделку, поскольку ему известно об интересе со стороны Ювентуса.

В случае перехода в Ювентус Де Шильо может воссоединиться со своим бывшим тренером Массимилиано Аллегри.