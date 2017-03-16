Италия

Нерадзурри намерены усилиться молодым нападающим Сампдории Патриком Шиком.

Как информирует Gazzetta dello Sport, Интер всерьез нацелился на 21-летнего чеха Патрика Шика.

Согласно источнику, нерадзурри готовы заплатить генуэзскому клубу 25 миллионов евро, что является клаусулой футболиста.

При этом отмечается, что Интер осуществит трансфер летом, однако будущий сезон Шик проведет в Сампдории на правах аренды.

Действующее соглашение Шика с Сампдорией рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне нападающий провел за Сампдорию 22 матча в Серии А, забил 7 голов и отдал 2 ассиста.