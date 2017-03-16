Италия

Милан не намерен расставаться со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.

В конце февраля Доннарумме исполнилось 18 лет, а это значит, что игрок может подписать первый профессиональный контракт в карьере.

В последнее время Милан пытался убедить юного таланта подписать cоглашение, однако агентом игрока является всемирно известный Мино Райола, который пытается выбить для своего клиент роскошный контракт.

В связи с этой ситуацией многие клубы пытаются переманить вратаря, предлагая ему большие деньги. Сообщалось об интересе со стороны Ман Юнайтед, Челси и Реала.

Как информирует Corriere dello Sport, недавно Реал контактировал с Миланом относительно трансфера Доннаруммы, однако испанский клуб получил отказ.

Согласно источнику, сейчас представители Милана упорно работают над продлением соглашения кипера.

В текущем сезоне Доннарумма провел за Миалн 31 матч во всех турнирах.