Милан не намерен расставаться со своим голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
16 марта 2017, 11:58
В конце февраля Доннарумме исполнилось 18 лет, а это значит, что игрок может подписать первый профессиональный контракт в карьере.
В последнее время Милан пытался убедить юного таланта подписать cоглашение, однако агентом игрока является всемирно известный Мино Райола, который пытается выбить для своего клиент роскошный контракт.
В связи с этой ситуацией многие клубы пытаются переманить вратаря, предлагая ему большие деньги. Сообщалось об интересе со стороны Ман Юнайтед, Челси и Реала.
Как информирует Corriere dello Sport, недавно Реал контактировал с Миланом относительно трансфера Доннаруммы, однако испанский клуб получил отказ.
Согласно источнику, сейчас представители Милана упорно работают над продлением соглашения кипера.
В текущем сезоне Доннарумма провел за Миалн 31 матч во всех турнирах.