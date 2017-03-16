Италия

Защитнику Ювентуса Мехди Бенатья удалось избежать серьезного повреждения в игре против Порту.

Во вторник (14 марта) Ювентус обыграл Порту 1:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. Мехди Бенатья не сумел доиграть этот матч до конца – он был унесен с поля на носилках.

Сегодняшнее обследование показало небольшое напряжение в приводящей мышце правого бедра.

В заявлении Юве говорится, что травма потребует ежедневного осмотра. Следующее углубленное обследование будет проведено на следующей неделе.

Таким образом, Бенатья вряд ли сыграет на этих выходных в матче Серии А против Сампдории.