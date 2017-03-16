Италия

Бывший генеральный директор Ювентуса Лучано Моджи не сможет вернуться в футбол.

В 2006 году в Италии разгорелся скандал Кальчополи, который иногда также называли Моджигейтом. Тогдашний гендиректор Ювентуса Лучано Моджи был одним из главных фигурантов скандала, связанного с договорными матчами.

В результате Моджи был пожизненно отстранен от футбола.

Все спортивные суды отклонили апелляции Лучано. После этого Моджи обратился в суд общей юрисдикции.

Но и в этом случае апелляция была отклонена. Таким образом, решение о пожизненной дисквалификации 79-летнего Моджи остается в силе.