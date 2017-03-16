Италия

Вольфсбург следит за нападающим Наполи Дюваном Сапатой, который проводит этот сезон в Удинезе на правах аренды.

Аренда центрального нападающего в Удинезе, которая была рассчитана на два сезона, подходит к концу, и у колумбийца, кажется, нет будущего в Наполи.

Вольфсбург уже сделал запрос о доступности Сапаты для трансфера.

Наполи хочет выручить минимум 12 млн. евро за нападающего, которому в следующем месяце исполнится 26 лет.

В текущем сезоне Сапата забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи в 29 матчах за Удинезе.