Италия

Бывшая звезда женского футбола Патриция Панико войдет в историю, возглавив сборную Италии U-16 на два матча.

Патриция Панико станет первой женщиной-тренером в мужской сборной Италии.

Панико уже входит в тренерский штаб главного тренера сборной Италии U-16 Даниэле Дзоратто, но на следующей неделе она возглавит команду, в то время как Дзоратто отправится в сборную U-19.

"Дзоратто лично сообщил мне эту новость, но я не могу рассказать вам, какими словами на нее отреагировала... Думаю, нам нужно разрушить многие стены и это решение поможет процессу", — сказала Панико.

"Быть первой женщиной, которая займет место на скамейке национальной команды – прекрасное достижение. Я надеюсь, что это проложит путь и многим другим моим коллегам".

Панико будет тренировать сборную Италии U-16 в матчах против Германии (22 марта) и Кальдьеро Терме (24 марта).