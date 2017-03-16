Италия

Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что форвард Ювентуса Пауло Дибала слишком часто жалуется на работу судей.

Арриго Сакки считает, что постоянные жалобы на судейство плохо влияют на репутацию Пауло Дибалы.

"Ты — блестящий игрок, великолепный талант. Мне не нравится лишь то, что ты слишком часто споришь с судьями. Ты не делал этого, пока играл за Палермо. Это началось только после перехода в Ювентус", — сказал Сакки.

Немного смущенный Дибала ответил: "Вы правы. Это правда, я должен прекратить этим заниматься. Но дело в том, что это происходит спонтанно".

"Ты должен понимать, что являешься примером для подражания для детей. Ты должен вести себя образцово. У тебя хорошая репутация, поэтому не нужно ее портить", — продолжил Сакки.

"Я буду упорно над этим работать", — с улыбкой на лице заключил Дибала.

В текущем сезоне Пауло Дибала провел за Ювентус 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач