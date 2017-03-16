Легендарный итальянский тренер Арриго Сакки считает, что форвард Ювентуса Пауло Дибала слишком часто жалуется на работу судей.
Арриго Сакки и Пауло Дибала, Mediaset Premium
16 марта 2017, 21:23
Арриго Сакки считает, что постоянные жалобы на судейство плохо влияют на репутацию Пауло Дибалы.
"Ты — блестящий игрок, великолепный талант. Мне не нравится лишь то, что ты слишком часто споришь с судьями. Ты не делал этого, пока играл за Палермо. Это началось только после перехода в Ювентус", — сказал Сакки.
Немного смущенный Дибала ответил: "Вы правы. Это правда, я должен прекратить этим заниматься. Но дело в том, что это происходит спонтанно".
"Ты должен понимать, что являешься примером для подражания для детей. Ты должен вести себя образцово. У тебя хорошая репутация, поэтому не нужно ее портить", — продолжил Сакки.
"Я буду упорно над этим работать", — с улыбкой на лице заключил Дибала.
В текущем сезоне Пауло Дибала провел за Ювентус 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач