Италия

Тренер Наполи Маурицио Сарри считает, что защитник Манчестер Сити Венсан Компани сможет укрепить оборону его команды.

В последнее время бельгийский защитник Манчестер Сити Венсан Компани намного больше времени проводит в лазарете команды, чем на футбольном поле. Тем не менее, интерес к 30-летнему футболисту по-прежнему присутствует.

Так, главный тренер Наполи Маурицио Сарри уверен, что опытнейший капитан Горожан вполне может прийтись ко двору в Неаполе, чья оборона не выдерживает никакой критики.

Переедет ли бельгиец на Апеннины во многом будет зависеть от того, договорится ли он со своим нынешним клубом о продлении контракта.