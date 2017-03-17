Италия

Защитник Фиорентины Гонсало Родригес ведет переговоры с Интером и Миланом, заявил агент игрока.

Родригес никак не может согласовать новый контракт с Фиорентиной, поэтому ожидается, что аргентинец покинет флорентийский клуб этим летом в качестве свободного агента.

"Фиорентина не отвечает на наши звонки. Мы ожидали другого отношения к себе", — сказал агент игрока Палито Ортега.

" Во Флоренции он создал семью и Гонсало был бы рад остаться здесь. Вот почему его ранит вся эта ситуация".

"Вопрос не в деньгах. На самом деле Фиорентина предлагает ему заработать больше денег, но Гонсало не хочет подписывать контракт на 2,5 года. Он не знает, сможет ли продолжать играть на высоком уровне через год".

"Если с нами свяжется Фиорентина, то, возможно, мы найдем решение, но, похоже, им больше не нужен Гонсало".

"Мы открыты ко всем вариантам. Мы ведем переговоры с Интером и Миланом".

В этом сезоне Родригес, которому в апреле исполнится 33 года, провел за Фиорентину 28 матчей во всех турнирах.