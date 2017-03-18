Италия

Полузащитник Севильи Стивен Нзонзи провел переговоры о переходе в Ювентус.

Стивен Нзонзи достиг серьезного прогресса с момента перехода в Севилью из Сток Сити. Нынешний сезон французский полузащитник проводит на высоком уровне и, судя по всему, летом вновь сменит команду.

На игрок претендуют Челси и Ювентус. Несмотря на то, что Севилья недавно продлила контракт с Севильей, это никак не помешает трансферу. В новом соглашении прописана сумма отступных в 40 миллионов евро, которые не являются проблемой для топ-клубов.

В борьбе за француза вперед вышел Ювентус, который уже провел переговоры и достиг предварительной договоренности с игроком. При этом, Челси не намерен сдаваться и намерен переубедить Нзонзи изменить свой выбор.

В текущем сезоне Нзонзи сыграл 35 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.