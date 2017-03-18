Италия

Football.ua представляет вашему вниманию анонс 29-го тура чемпионата Италии

Торино — Интер

Суббота, 19.00, Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино, арбитр — Лука Банти.

После впечатляющей победы, которую одержал Интер в прошлом туре над Аталантой, от него ждут если не такого же, то похожего шоу. И пусть в данный момент Торино, в отличие от бергамасков, не является непосредственным конкурентом Змей, то три очка в любом случае пригодятся гостям в борьбе за Лигу чемпионов.

Прорыв на 3-е место очень важен для Интера, причем не только из-за престижности выступлений в Лиге чемпионов. Размер обещанной хозяевами клуба суммы на летние трансферы наверняка будет зависеть от статуса евротурнира, в котором выступят Нерадзурри.

Но это дело более далекой перспективы, а в настоящее время болельщики предвкушают в этом матче противостояние двух великолепных атак, а это, соответственно, гарантирует, что скучно не будет.

Лидирующий в списке бомбардиров Андреа Беллотти лишь на два мяча опережает Мауро Икарди, и если гостям приходится решать какие-то турнирные задачи, то Быкам остается разве что приложить все силы для того, чтобы помочь своему фронтмэну завоевать титул Capocannoniere.

Ориентировочные составы

Торино: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро — Аква, Лукич, Баселли — Льяйич, Беллотти, Итурбе.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Медель, Жоао Марио, Ансальди, — Кондогбия, Джальярдини, — Перишич, Банега, Кандрева — Икарди.

Не сыграет: Оби (Торино).

прогноз 1:3

Милан — Дженоа

Суббота, 21.45, Милан, Джузеппе Меацца, арбитр — Кармине Руссо.

Поражение от Ювентуса в прошлом туре нанесло Милану болезненный удар как по турнирным амбициям, так и по психологическому состоянию. Однако для Россонери еще ничего не потеряно в борьбе за путевку в еврокубки, поэтому команда постарается взять три очка у куда более простого соперника, чем Старая Синьора. Несмотря на то, что в октябре Милан потерпел поражение в Генуе, сейчас Дженоа уже потеряла практически всю турнирную мотивацию и станет ли упираться изо всех сил — большой вопрос. Во всяком случае шансов огорчить голкипера Дьяволов Доннарумму у гостей будет немного. Поражение от Ювентуса в прошлом туре нанесло Милану болезненный удар как по турнирным амбициям, так и по психологическому состоянию. Однако для Россонери еще ничего не потеряно в борьбе за путевку в еврокубки, поэтому команда постарается взять три очка у куда более простого соперника, чем Старая Синьора. Несмотря на то, что в октябре Милан потерпел поражение в Генуе, сейчас Дженоа уже потеряла практически всю турнирную мотивацию и станет ли упираться изо всех сил — большой вопрос. Во всяком случае шансов огорчить голкипера Дьяволов Доннарумму у гостей будет немного.

Пожалуй, единственной проблемой для Милана может стать кадровая: из-за дисквалификаций не сыграют Романьоли, Бакка и Соса, да и лазарет не пустует.

Ориентировочные составы:

Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Ванджиони — Куцка, Локателли, Бертолаччи -Окампос, Лападула, Деулофеу.

Дженоа: Ламанна — Муньос, Джентилетти, Иццо — Лазович, Ригони, Кофи, Хильемарк, Лаксальт — Пинилья, Симеоне.

Не сыграют: Монтоливо, Бонавентура, Абате, Сусо, Соса, Бакка, Романьоли — Перен, Велозу, Нинкович, Бурдиссо.

прогноз 2:0

Эмполи — Наполи

Воскресенье, 13.30, Эмполи, Стадио Карло Кастеллани, арбитр — Антонио Дамато.

Несмотря на то, что на Карло Кастеллани сойдутся команды совершенно разные по классу и уровню решаемых задач, говорить о том, что неаполитанцы могут рассчитывать на легкую добычу, не приходится. Эмполи последние шесть раз, принимая Наполи в Серии А, еще ни разу не дал Партенопеям увезти из Тосканы победу — 2 победы хозяев и 4 ничьи. Да еще и в Серии В Эмполи записал на свой счет две домашние победы.

Однако сейчас, похоже, самое подходящее врем сломать неприятную для южан традицию, поскольку Эмполи проиграл пять матчей кряду, да и с атакой у команды наметились серьезные проблемы.

Стоит отметить, что в месте в зоне Лиги чемпионов руководство клуба заинтересовано, возможно, даже больше, чем футболисты. Сразу несколько ведущих футболистов не спешат продлевать контракты, и удержать тех же Мертенса, Гулама, Альбиоля, Кулибали или Рейну удастся лишь в том случае, если им будет гарантирована в том числе и Лига чемпионов.

Ориентировочные составы:

Эмполи: Скорупски — Лаурини, Беллуски, Коста, Паскуаль — Крунич, Диуссе, Кроче — Эль Каддури — Пуччьярелли, Марилунго.

Наполи: Рейна — Хисай, Кулибали, Альбиоль, Гулам — Зьелински, Диавара, Хамшик — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Не сыграют: Мчедлидзе — Тонелли.

прогноз 1:4

Аталанта — Пескара

Воскресенье, 16.00, Бергамо, Стадио Атлети Адзурри д'Италия, арбитр — Микель Фаббри.

Шансы Пескары на сохранение прописки в высшем итальянском дивизионе практически равны нулю. Конечно, математически еще не все потеряно, но для того, чтобы воплотить мечту в реальность, понадобилась бы пресловутая магия Зденека Земана. Однако похоже, что специалист, преведший на тренерском мостике более 1000 матчей, утратил свои волшебные качества.

Поэтому ожидать, что Дельфины смогут хотя бы не утонуть в Бергамо, не приходится. Особенно если учесть, что одному из претендентов на место в зоне Лиги чемпионов придется как-то реабилитироваться перед своими болельщиками за разгром от Интера.

Ориентировочные составы:

Аталанта: Бериша — Масьелло, Кальдара, Толой — Конти, Касси, Фрейлер, Спинаццола, Д'Алессандро — Гомес, Петанья.

Пескара: Биццарри — Дзампано, Кода, Бово, Бираги — Верре, Бругман, Мемушай — Капрари, Черри, Бенали.

прогноз 1:0

Сампдория — Ювентус

Воскресенье, 16.00, Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис, арбитр — Паоло Тальявенто.

Воодушевленная победой в генуэзском дерби, Сампдория не прочь порадовать болельщиков и удачной игрой против Ювентуса. Вот только сделать это будет непросто. Массимилиано Аллегри не очень доволен тем, как его подопечные действуют в выездных матчах, и требует от них более уверенных выступлений. Да и устал тренер Ювентуса, наверное, оправдывать решающие пенальти и прочие подарки Фортуны в пользу своей команды... Воодушевленная победой в генуэзском дерби, Сампдория не прочь порадовать болельщиков и удачной игрой против Ювентуса. Вот только сделать это будет непросто. Массимилиано Аллегри не очень доволен тем, как его подопечные действуют в выездных матчах, и требует от них более уверенных выступлений. Да и устал тренер Ювентуса, наверное, оправдывать решающие пенальти и прочие подарки Фортуны в пользу своей команды...

Ориентировочные составы:

Сампдория: Пуджиони — Сала, Скриниар, Сильвестре, Реджини — Барретто, Торрейра, Прат — Фернандеш — Муриэль, Квальярелла.

Ювентус: Буффон — Лихтштайнер, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Пьянич, Хедира — Манджукич, Дибала, Куадрадо — Игуаин.

Не сыграет: Вивиано (Сампдория).

прогноз 3:1

Кальяри — Лацио

Воскресенье, 16.00, Кальяри, Стадио Сант'Элия, арбитр — Марко Гуида.

​Лацио обыграл сардинийцев в пяти последних встречах, поэтому было бы странно, если бы римляне не захотели продлить эту традицию именно сейчас, когда в разгаре борьба за места в зоне еврокубков и еще не потеряны шансы даже на Лигу чемпионов.

К слову, поединки Кальяри и Лацио отличаются бескомпромиссностью: команды не расходились миром с октября 2006 года.

Ориентировочные составы:

Кальяри: Рафаэль — Исла, Бруну Алвеш, Пизакане, Капуано — Дессена, Тачцидис, Ионицэ, Барелла — Жоао Педру — Борриелло.

Лацио: Стракоша — Раду, Худт, де Врей, Баста — Пароло, Билья, Лулич — Кейта, Иммобиле, Андерсон.

Не сыграют: Мелькьорри — Милинкович-Савич.

прогноз 1:2

Болонья — Кьево

Воскресенье, 16.00, Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара, арбитр — Розарио Абиссо.

​Единственное, что можно сказать точно — в этом поединке вряд ли будет забито много мячей. Правда, в прошлом туре Летающие Ослы четырежды поразили ворота Эмполи, но Болонья все-таки покрепче будет. Кроме того, тренер хозяев Роберто Донадони хочет побыстрее избавиться от угрозы вылета, поэтому его команда дома будет играть только на победу.

Ориентировочные составы:

Болонья: Миранте — Крафт, Майетта, Кастальделло, Ойконому — Донса, Пульгар, Джемайли — Верди, Дестро, Ди Франческо.

Кьево: Соррентино — Каччьяторе, Цесар, Сполли, Гобби — Хетемай, Радованович, Кастро — Бирса — Инглезе, Пеллисье.

Не сыграют: Мбайе, Риццо, Торосидис, Масина (Болонья).

прогноз 1:0

Кротоне — Фиорентина

Воскресенье, 16.00, Кротоне, Стадио Эцио Скида, арбитр — Пьерлуиджи Пайретто.

В первом круге Кротоне заработал свое первое очко в Серии А, сыграв вничью с Фиорентиной. Однако, несмотря на то, что каждый зачетный балл для хозяев сейчас на вес золота, очень сомнительно, что они сумеют хотя бы повторить свое достижение первого круга.

Фиалки, лишившись всех, кроме теоретических, шансов на борьбу за путевку в еврокубки, могут играть в свое удовольствие.

Ориентировочные составы:

Кротоне: Кордас — Рози, Феррари, Челлуррини, Мартелла — Роден, Крисетиг, Капецци, Стоян — Фальчинелли, Тротта.

Фиорентина: Тэтэрушану — Санчес, Родригес, Астори — Кьеза, Весино, Борха Валеро, Телльо — Сапонара, Бернардески — Калинич.

Не сыграет: Клейтон (Кротоне).

прогноз 0:2

Удинезе — Палермо

Воскресенье, 19.00, Удине, Дачия Арена, арбитр — Фабио Мареска.

​Удинезе имеет шанс лишь в третий раз в нынешнем сезоне сыграть три матча без поражений. После ничьей с Ювентусом и победой над Пескарой будет странно, если Зебрята уступят Палермо.

Сицилийцы, похоже, уже смирились с тем, что следующий сезон начнется для них в Серии В, хотя выезды в Удине частенько заканчивались для них успешно.

Ориентировочные составы:

Удинезе: Скуффе — Видмер, Анджела, Данило, Самир — Янкто, Халльфредссон, Баду — де Поль — Теро, Сапата.

Палермо: Посавец — Морганелла, Ционек, Гольданига, Алисами -Гацци, Яяло — Саллаи, Чочев, Трайковски — Несторовски.

Не сыграют: Гнукури, Фараони, Фофана, Карнезис, Фелипе — Райкович, Рисполи, Энрике.

прогноз 1:1

Рома — Сассуоло

Воскресенье, 21.45, Рим, Стадио Олимпико, арбитр — Марко Ди Белло.

После вылета из Лиги Европы Роме придется как-то оправдываться перед своими преданными поклонниками. Вот только будет ли в воскресенье Стадио Олимпико заполнен до отказа — большой вопрос...

Гости наверняка постараются по максимуму использовать подавленное состояние соперника, к тому же стоит учесть, что Рома еще ни разу не побеждала Сассуоло дома, трижды сыграв вничью. Однако надо же когда-то начинать, иначе Ювентусу на вершине станет совсем скучно.

Ориентировочные составы:

Рома: Щесны — Рюдигер, Фасио, Манолас — Перес, Де Росси, Строотман, Эмерсон — Наингголан, Перотти — Джеко.

Сассуоло: Консильи — Гаццола, Каннаварро, Ачерби, Пелузо — Пеллегрини, Аквилани, Дункан — Берарди, Дефрель, Политано.

Не сыграют: Флоренци — Бьондини, Маньянелли, Антей, Сенси.