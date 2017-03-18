В 29-м туре Серии А миланский Интер на выезде сыграл вничью с Торино — 2:2.
Кондогбиа открыл счет, Getty Images
18 марта 2017, 20:14
Две результативные ошибки Джо Харта позволили Интеру сначала открыть, а затем и сравнять счет в матче против Торино.
Торино — Интер 2:2
Голы: Баселли, 33, Аква, 59 — Кондогбиа, 27, Кандрева, 62
Торино: Харт — Цаппакоста, Россеттини, Моретти, Молинаро — Баселли (Лопес, 85), Лукич, Аква — Итурбе (Фальке, 70), Белотти, Льяич (Бойе, 65)
Интер: Ханданович — Д'Амброзио, Медель (Мурильо, 57), Миранда, Ансальди — Гальярдини, Кондогбиа (Брозович, 76) — Кандрева, Банега (Эдер, 60), Перишич — Икарди
Предупреждения: Лопес