В 29-м туре Серии А Милан дома с минимальным счетом обыграл Дженоа — 1:0.
Милан празднует гол Фернандеса, Getty Images
18 марта 2017, 23:50
Милан сократил отставание от Интера до двух очков, обыграв Дженоа благодаря голу Фернандеса.
Милан — Дженоа 1:0
Гол: Фернандес, 33
Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Ванджиони — Куцка, Бертолаччи (Локателли, 3), Фернандес (Пашалич, 74) — Окампос, Лападула (Антонелли, 87), Деулофеу
Дженоа: Ламанна — Иццо (Бираски, 69), Муньос, Джентилетти — Хильемарк, Нтчам, Катальди, Лакасальт — Лазович (Эденилсон, 61), Симеоне, Таарабт (Пинилья, 76)
Предупреждения: Де Шильо — Катальди, Джентилетти