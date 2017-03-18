Милан сократил отставание от Интера до двух очков, обыграв Дженоа благодаря голу Фернандеса.

Милан — Дженоа 1:0
Гол: Фернандес, 33

Милан: Доннарумма — Де Шильо, Сапата, Палетта, Ванджиони — Куцка, Бертолаччи (Локателли, 3), Фернандес (Пашалич, 74) — Окампос, Лападула (Антонелли, 87), Деулофеу

Дженоа: Ламанна — Иццо (Бираски, 69), Муньос,  Джентилетти — Хильемарк, Нтчам, Катальди, Лакасальт — Лазович (Эденилсон, 61), Симеоне, Таарабт (Пинилья, 76)

Предупреждения: Де Шильо — Катальди, Джентилетти