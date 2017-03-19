Италия

Голкипер Торино Джо Харт признает, что сыграл не лучшим образом в матче с Интером (2:2).

В матче Торино — Интер, который закончился результативной ничьей, Харт пропустил в свои ворота два мяча, и в обоих случаях Джо мог выручать свою команду, но не смог.

"Это была безумная игра, многие наши матчи очень увлекательно смотреть", — сказал вратарь в интервью клубному каналу.

"Я должен был сыграть лучше, особенно во время первого пропущенного гола. Но я почувствовал, что команда, с которой мы сражались, решительно настроена. Я думаю, что обе команды разочарованы тем, что они не смогли победить".

"Интер сейчас в очень хорошей форме. Они забили семь мячей в последнем матче. Но мы расстроены, что не сумели выиграть этот матч".

После 29 сыгранных матчей в Серии А Торино занимает десятое место и имеет в своем активе 40 очков.